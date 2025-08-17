Uşak'ta motosiklet otomobile çarptı: Bir ölü, bir yaralı
Uşak'ta bir motosiklet, aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı. Kazada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Uşak'ta otomobile çarpan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
F.Ö. (36) yönetimindeki 43 AGL 026 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda aynı istikamette ilerleyen E.K. (41) idaresindeki 64 ABM 755 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki Şahsenem Pak (31) yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü F.Ö. ile Pak, ambulansla kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Pak, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
