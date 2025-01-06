Uşak'ta müstakil bir ev yanarak küle döndü

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Yeniköy’de Musa Taş’a ait müstakil binada henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı alevler yükseldi. Durumu fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma, AFAD, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ve Uşak Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangın daha fazla büyümeden söndürdü.



Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.