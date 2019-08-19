Uşak'ta otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Hasan Kayan'ın (38) kullandığı 33 EFA 65 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarptı.
Araçta bulunan Murat Hartan (27) ile Ahmet Gezer (22) kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan sürücü Kayan, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Uşak'ta otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Uşak'ta kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü.
Uşak'ta otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.