Uşak'ın Banaz ilçesinde Atakan Acar'ın (28) kullandığı otomobil, Gedikler Köyü yakınlarında devrildi.
Otomobilde bulunan Şerif Ahmet Akgül (29), kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan sürücü, Galip Ulusoy (27) ve Coşkun Ergin (30), 112 Acil Servis ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Ulusoy’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Uşak'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde Atakan Acar'ın (28) kullandığı otomobil, Gedikler Köyü yakınlarında devrildi.