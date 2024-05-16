Uşak'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Uşak'ta Yunanistan uyruklu 3 kişinin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Uşak'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir-Ankara kara yolunda ilerleyen Yunanistan vatandaşı T.E. (59) yönetimindeki otomobil, 'ın Banaz ilçesi girişindeki Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında şarampole düşerek takla attı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sırasında araçtan fırlayan aynı ülke uyruklu Nikoletta Diamantakou'nun (67) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki L.V. (63), ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diamantakou'nun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Uşak Valisi Turan Ergün, Banaz Kaymakamı Cuma Emeç ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, olay yerinde incelemede bulundu.

Vali Ergün, yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre 3 Yunanistan vatandaşının olduğu otomobilin takla atması sonucu bir kişinin öldüğünü, iki kişinin ise hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandığını, ileri tetkikler için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceklerini söyledi.

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