Uşak’ta otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı

Kaza, Uşak-Denizli karayolu Yapağılar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (68) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye, 112 Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü A.A. ile araçta yolcu konumunda bulunan Y.A. (68), sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralı sürücü A.A’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.