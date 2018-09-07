İzmir yönüne giden Yasin Erdem'in (35) kullandığı otomobil, Uşak'ın Güre Köyü Osmandede Çamlığı mevkisinde Şeref G. (55) yönetimindeki soğan yüklü TIR'a arkadan çarptı.
Otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Erdem'in cesedi, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
TIR şoförü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Uşak'ta otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Uşak'ta TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
İzmir yönüne giden Yasin Erdem'in (35) kullandığı otomobil, Uşak'ın Güre Köyü Osmandede Çamlığı mevkisinde Şeref G. (55) yönetimindeki soğan yüklü TIR'a arkadan çarptı.