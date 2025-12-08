Uşak'ta plastik fabrikasında yangın
08.12.2025 08:04
Anadolu Ajansı
AA
Uşak'ta plastik poşet üretimi yapan fabrikada sabaha karşı çıkan yangın hasara neden oldu.
Uşak Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki plastik poşet fabrikasında sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve binanın tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada, büyük hasar meydana geldi.