Uşak'ta plastik fabrikasında yangın

Uşak Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki plastik poşet fabrikasında sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve binanın tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada, büyük hasar meydana geldi.