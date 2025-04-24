Uşak'ta sağanak etkili oldu

Uşak'ta öğlen saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Yağışla birlikte bazı noktalarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Uşak-Denizli ve Uşak-Ulubey kara yollarında oluşan su birikintileri nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

İŞ YERİ VE EVLERİ SU BASTI

Kent merkezinde bazı iş yeri ve evleri de su bastı. Belediye ekipleri, biriken suyu tahliye için çalışma başlattı.