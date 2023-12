Alınan bilgiye göre, Uşak-Ankara kara yolunda ilerleyen B.Y. (27) yönetimdeki 03 AFP 994 plakalı otomobil, Çarık köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan M.Y. (20), A.N.D. (20) ve Ş.D. (18) yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.