Uşak'ta serbest kalan cinsel taciz şüphelisi öğretmen tutuklandı

Uşak'taki ilkokulda, altı kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla daha önce gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan sınıf öğretmeni H.A. (45), beş öğrencinin daha şikayetçi olmasıyla dün tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.A. hakkındaki idari soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.



Merkeze bağlı Dikilitaş Mahallesi'ndeki ilkokulda görevli rehber öğretmen, öğrencilere, herhangi birinin istemedikleri şekilde dokunduğunda veya kendilerinden başkalarına dokunulması istendiğinde 'hayır' denmesi üzerine eğitim verdi.

Eğitim sonrası 4'üncü sınıfta okuyan altı kız öğrenci, rehber öğretmenlerinin yanına giderek, sınıf öğretmenleri H.A.'nın, kendilerini elle taciz ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine rehber öğretmen ve okul idarecileri, durumu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. Şikayetin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce soruşturma başlatılarak, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Sınıf öğretmeni H.A., polis ekiplerince 3 ocakta gözaltına alındı. Olayı anlatan altı öğrenci ise psikolog eşliğinde ifade verdi. Polisteki işlemlerinin ardından ertesi gün adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İlkokulun 5 öğrencisi daha dün sınıf öğretmeni H.A.'nın cinsel tacizine uğradığını belirtip, şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis, H.A.'yı yeniden gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.A. hakkındaki idari soruşturma ise sürdürülüyor.