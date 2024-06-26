Uşak'ta silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Uşak'ta silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

'ta E.E. ve G.S. beyaz bir otomobille seyir halinde olduğu sırada Elmalı Sokak ve 1. Gül Sokak kesişiminde eskiden husumetli oldukları Emrah Bozbey, B.D. ve H.B ile karşılaştı. Karşılaşma sonucu, E.E. tüfekle Emrah Bozbey'e ateş ederken Bozbey ise tabancayla otomobile ateş ettiği sırada E.E.'yi yaraladı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Emrah Bozbey'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. E.E. ise yaralı olarak G.S. tarafından kendi imkanlarıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne bırakıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bozbey'in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan olaya karışan B.D. ve H.B. gözaltına alınırken, hastaneden firar eden G.S. için de yakalama çalışması başlatıldığı öğrenildi.

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