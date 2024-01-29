Uşak'ta tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Çivril-Sivaslı kara yolu Uzunoluk mevkisinde bir kadının tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.



Bölgeye gelen ekipler, tabancayla vurulan kadının Ç.A. (33) olduğunu belirledi.



Sağlık ekiplerince Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ç.A, buradaki tedavisinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Ekiplerin çalışmasıyla olay yerinden kaçan zanlının Y.A. olduğu ve Kayaağıl köyü yakınlarında bağ evinde saklandığı tespit edildi.



Zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

