Uşak'ta TIR ile otomobil çarpıştı: Bir kişi öldü, bir kişi yaralı

Uşak-Afyonkarahisar kara yolu Büyükoturak kavşağında, E.İ. (35) idaresindeki TIR ile Y.Ç. (52) yönetimindeki otomobil çarpıştı.



Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet K'nın (56) hayatını kaybettiği belirledi.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Y.Ç. ise önce Banaz Devlet Hastanesi'ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



İncelemelerin ardından Ahmet K.'nın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Öte yandan, tır sürücüsü E.İ. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.