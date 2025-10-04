Uşak'ta üç araç birbirine girdi

Uşak'ta Atatürk Bulvarı'nda seyreden H.Ş. (45) yönetimindeki 06 FCL 604 plakalı TIR, Dikilitaş Kavşağı'nda aynı istikamette ilerleyen N.K.'nin (39) kullandığı 43 KT 470 plakalı otomobille çarpıştı.



Otomobil çarpışmanın etkisiyle aynı yönde ilerleyen S.Y. (61) idaresindeki 64 NL 769 plakalı traktöre çarptı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Devrilen traktörün altında kalarak yaralanan S.Y., ekiplerce çıkarılarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.