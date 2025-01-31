Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye getirileceği bilgisi üzerine takibe alınan otomobili, Ankara-İzmir kara yolu Susuz Köyü Kavşağı'nda durdurdu.

Aramalarda, kağıda emdirilmiş 3 bin 500 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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