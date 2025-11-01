Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: Dört tutuklama

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde dört ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 6 bin 120 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 2 bin 952 adet sentetik ecza, 70 gram metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.