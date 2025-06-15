Uşak'ta yangın: Üç kişi dumandan etkilendi

Uşak'ta bir evde yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan dumandan etkilenen üç kişi tedavi altına alındı.

Uşak'ta yangın: Üç kişi dumandan etkilendi
Foto: Arşiv

'ın Eşme ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden üç kişi hastanede tedavi altına alındı.

Elvanlar Mahallesi 1047 Sokak'taki apartmanın birinci katında A.B'ye (69) ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen A.B, eşi Y.B. (70) ve kızları E.B. (39) ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen E.B. buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

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