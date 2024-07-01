Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı

Hatay-İzmir seferini yapan O.Ö. (32) idaresindeki yolcu otobüsü, Afyonkarahisar- kara yolunda seyrederken Göğem Kavşağı yakınlarında kontrolünü kaybederek refüje çarptı. , çarpmanın etkisiyle devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, AFAD ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 11 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yolcu otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan diğer yolcular başka bir otobüsle seferlerine devam etmeleri için Uşak Otogarı'na yönlendirildi.

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'deki olaylı gece açıklaması: Vandallıkla sokakları ateşe vermek kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'deki olaylı gece açıklaması: Vandallıkla sokakları ateşe vermek kabul edilemez

Sinan Ateş davası başladı | Doğukan Çep: Evet ben azmettirdim

Sinan Ateş davası başladı | Doğukan Çep: Evet ben azmettirdim

Dervişoğlu: Sinan Ateş cinayeti davası sulandırılıyor

Dervişoğlu: Sinan Ateş cinayeti davası sulandırılıyor

1 Temmuz itibariyle köprü ve otoyol ücretlerine zam geleceği iddia edilmişti: DMM'den açıklama geldi

1 Temmuz itibariyle köprü ve otoyol ücretlerine zam geleceği iddia edilmişti: DMM'den açıklama geldi

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD 1 Temmuz tarihli son depremleri paylaştı

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD 1 Temmuz tarihli son depremleri paylaştı

Dolandırıcılık şebekesinin kripto para oyunu deşifre edildi: 9 milyar 411 milyon liralık vurgun!

Dolandırıcılık şebekesinin kripto para oyunu deşifre edildi: 9 milyar 411 milyon liralık vurgun!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...