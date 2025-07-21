Uşak'taki orman yangını kontrol altında: 30 hektar alan zarar gördü

Uşak'ta Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanda, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla hava unsurlarının çalışmasına ara verildi.

Bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan tekrar müdahaleye başlandı.

Alevler, 1 uçak, 6 helikopter, 39 arazöz ile yapılan müdahale sonucu bugün saat 08.00 itibarıyla kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 30 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgede, soğutma çalışmaları sürüyor.