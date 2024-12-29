Uşak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştı: 2 yaralı

C.T. (54) yönetimindeki otomobil, Kurtuluş Mahallesi Barbaros Caddesi'nde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen ticari araçla çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada ağır yaralandığı belirtilen Huri Ç. (54), Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, Hatık Ç. (26) ise kentteki bir özel hastanede tedavi altına alındı.

