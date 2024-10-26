Üsküdar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kandilli açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Üsküdar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Üsküdar açıklarında arızalanıp sürüklenen tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 8,5 metre boyundaki teknenin KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenip, Anadolu Hisarı'na emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.

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