Üsküdar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Üsküdar açıklarında arızalanıp sürüklenen tekne kurtarıldı.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 8,5 metre boyundaki teknenin KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenip, Anadolu Hisarı'na emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.

