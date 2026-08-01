Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NE YÖNELİK İDDİALAR NELER?

Soruşturmanın Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ve ilgili birim personelinin yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri üzerine başlatıldığı bildirilmişti.

KRİPTOLU HABERLEŞME UYGULAMASI İDDİASI

Yapı ruhsatı verilmesinde yetkisi bulunmayan Kent A.Ş. görevlilerinin, kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden oluşturulan iletişim ağıyla ada-parsel bazlı renklendirmeler içeren tablolar hazırlayarak belediye personelini yönlendirdiği ve ruhsat sürecini koordine ettiği öne sürülmüştü.

DOSYADAKİ MASAK RAPORLARI

Başsavcılığın açıklamasında Kent A.Ş. ile müteahhitler arasında toplam bedeli 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 TL olan çok sayıda danışmanlık hizmeti sözleşmesi imzalandığı, bu kapsamda bugüne kadar 361 milyon 392 bin 264 TL tahsil edildiğinin MASAK verileri ve diğer delillerle tespit edildiği anlatılmıştı.

Müteahhitlerin yapı ruhsatı alabilmek için Kent A.Ş. ile sözleşme imzalamaya zorlandığı, mevzuata aykırı iskan ruhsatları karşılığında rüşvet alındığı ve bazı ödemelerin Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın danışmanı U.M.'ye parça parça teslim edildiğinin HTS kayıtları, baz verileri ve şüpheli ifadeleriyle tespit edildiği iddia edilmişti.

Başsavcılık, mevzuata aykırı iskan ruhsatı karşılığında nakit ödeme yapmak istemeyen bazı müteahhit firmalara, bağış protokolü imzalatılarak tadilat işlerinin üstlendirildiğinin de belirlendiğini öne sürmüştü.

11 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında, İstanbul'da 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı C.Ü., Özel Kalem Müdürü A.K., mimar B.Ç., iş takipçisi A.A. ile müteahhit B.O.T. olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.

BELEDİYEYE DAHA ÖNCE DE OPERASYONLAR DÜZENLENMİŞTİ

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin nisan ve mayıs aylarında iki operasyon düzenlenmişti.

İki operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü N.A.'nın da olduğu 16 şüpheli tutuklanmıştı.

SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?

Sinem Dedetaş, 1981'de Eskişehir'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisansını İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümünde tamamladı. 2014 – 2016 yılları arasında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

2019'dan 2023'e kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketi İstanbul Şehir Hatları'nda Genel Müdür olarak görev alan Dedetaş, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Üsküdar Belediye Başkanı adayı oldu ve seçimi kazandı.