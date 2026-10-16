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Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor

16.10.2026 14:02

Son Güncelleme: 16.10.2026 14:21

Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor
Anadolu Ajansı

Gültekin için cenaze töreni düzenlendi.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, dün Düzce'de trafik kazası geçirdi.

 

Kaza yerinde kalbi duran Gültekin'e yoldan geçen iki doktor müdahale etti. Hastaneye kaldırılan Gültekin kurtarılamadı.

 

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR

 

Gültekin için Büyük Çamlıca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. 

 

Cenaze namazının ardından Gültekin, Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Gültekin'in çocukları yer aldı.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılırken cenaze namazının ardından açıklamalarda bulundu. 

 

“Ebediyete uğurlayacağımız Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya kardeşimizle ilgili Diyanet İşleri Başkanımız gerekli teskiyeleri zaten yaptı.” diye konuşan Erdoğan, “Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Çok kısa bir süre öncesinde Ziya kardeşimiz Üsküdar'da önemli bir görevi üstlendi. Trafik kazasında ebedi aleme kendisini uğurluyoruz. Tüm kardeşlerime sabırlar temenni ediyorum. Bu yolculuk hepimiz için mukadder.” dedi.

 

TBB SEÇİMİNE GİDİYORDU

 

Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) BaşkanVekilliği seçimlerine katılmak üzere Ankara'ya gidiyordu.

 

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde içinde bulunduğu araç, aynı yönde giden otomobille çarpıştı. Kazada Gültekin ve 4 kişi hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gültekin kurtarılamadı.

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