Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılırken cenaze namazının ardından açıklamalarda bulundu.

“Ebediyete uğurlayacağımız Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya kardeşimizle ilgili Diyanet İşleri Başkanımız gerekli teskiyeleri zaten yaptı.” diye konuşan Erdoğan, “Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Çok kısa bir süre öncesinde Ziya kardeşimiz Üsküdar'da önemli bir görevi üstlendi. Trafik kazasında ebedi aleme kendisini uğurluyoruz. Tüm kardeşlerime sabırlar temenni ediyorum. Bu yolculuk hepimiz için mukadder.” dedi.

TBB SEÇİMİNE GİDİYORDU

Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) BaşkanVekilliği seçimlerine katılmak üzere Ankara'ya gidiyordu.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde içinde bulunduğu araç, aynı yönde giden otomobille çarpıştı. Kazada Gültekin ve 4 kişi hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gültekin kurtarılamadı.