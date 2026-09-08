Üsküdar Belediyesi başkanvekili seçimini Cumhur İttifakı kazandı

Üsküdar Belediyesi'nde cumartesi günü salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen belediye başkanvekili seçimi bugün saat 09.00'da başladı.

İlk turda seçimde 42 meclis üyesi oy kullandı. Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 22 oy alırken CHP ve Yeni Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 20 oy aldı. Her iki gruptan da birer oy için itiraz kullanıldı.

İlk iki turda 3'te 2 çoğunluk aradığı için seçim ikinci tura kaldı.

DÖRDÜNCÜ TUR OYALAMA YAPILACAK

İkinci turda ise yine 42 meclis üyesi oy kullandı. Gülten 22, Çetinkaya ise 20 oy aldı.

Seçime üçüncü tur oylama ile devam edildi. Üçüncü tur oylamada Cumhur İttifakı adayı Gültekin 23, CHP ve Yeni Parti'nin adayı Çetinkaya ise 19 oy aldı.

AK PARTİ'YE GEÇTİ

Seçimde yapılan dördüncü tur oylamayı Cumhur İttifakı'nın adayı Gültekin kazandı.

Üsküdar Belediyesi yeni seçimle birlikte AK Parti'ye geçmiş oldu.