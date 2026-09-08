Üsküdar Belediyesi başkanvekili seçimini Cumhur İttifakı kazandı
08.09.2026 07:28
Son Güncelleme: 08.09.2026 14:17
1 Ağustos'taki başkanvekili seçimini CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı.
Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez yapılan başkanvekili seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. CHP'li belediye AK Parti'ye geçti.
Üsküdar Belediyesi'nde cumartesi günü salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen belediye başkanvekili seçimi bugün saat 09.00'da başladı.
İlk turda seçimde 42 meclis üyesi oy kullandı. Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 22 oy alırken CHP ve Yeni Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 20 oy aldı. Her iki gruptan da birer oy için itiraz kullanıldı.
İlk iki turda 3'te 2 çoğunluk aradığı için seçim ikinci tura kaldı.
DÖRDÜNCÜ TUR OYALAMA YAPILACAK
İkinci turda ise yine 42 meclis üyesi oy kullandı. Gülten 22, Çetinkaya ise 20 oy aldı.
Seçime üçüncü tur oylama ile devam edildi. Üçüncü tur oylamada Cumhur İttifakı adayı Gültekin 23, CHP ve Yeni Parti'nin adayı Çetinkaya ise 19 oy aldı.
AK PARTİ'YE GEÇTİ
Seçimde yapılan dördüncü tur oylamayı Cumhur İttifakı'nın adayı Gültekin kazandı.
Üsküdar Belediyesi yeni seçimle birlikte AK Parti'ye geçmiş oldu.
Seçimde oy sayımı yapılıyor.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
NTV muhabiri Özgür Yılmaz, son gelişmeleri aktardı.
"İkinci kez başkanvekili seçimi gerçekleştiriyor. Yoğun güvenlik önlemi alındı. Belediyenin çevresi bariyerler kapatıldı. Sadece Meclis üyelerinin girişine izin verilecek. Cumhur İttifakı'nın 21 üyesi, CHP ve Yeni Parti'nin de 21 üyesi bulunuyor."
ÜYELER SEÇİME KATILMAMIŞTI
Söz konusu seçimin 6 Eylül'de yapılması planlanıyordu ancak CHP ile YENİ Parti, Üsküdar Belediye başkan vekilliği seçimine katılmadı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, seçime katılmama kararını YENİ Parti'yle birlikte aldıklarını duyurmuştu. Sarı, gözaltında bulunan CHP'li Belediye Meclis Üyeleri'nin oy kullanabilmeleri için bu yola başvurduklarını bildirmişti.
SİNEM DEDETAŞ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI
Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.
Bu karar sonrası 1 Ağustos'ta başkanvekili seçimi yapılmıştı. Seçimi CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı.
Seçimlerde CHP'den 28, Cumhur ittifakından 17 üye sandık başına gitmişti. AK Parti Grubu usulsüz oy sayımı yapıldığı ve seçim sürecinde hukuka aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle yargıya başvurmuştu.