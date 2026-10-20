Üsküdar Belediyesi'nde üçüncü kez başkanvekili seçilecek
20.10.2026 08:26
Son Güncelleme: 20.10.2026 08:31
Üsküdar Belediyesi'nde 5 Ağustos'tan bu yana 3. kez seçim yapılacak.
Trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in yerine bugün yeni başkanvekili seçilecek.
Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin , 15 Ekim'de trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti.
İstanbul Valiliği de Dündar'ın yerine yeni başkanvekili seçileceğini duyurmuştu.
Seçim bugün saat 10.00'da yapılacak.
TBB SEÇİMİNE GİDİYORDU
Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliği seçimlerine katılmak üzere Ankara'ya gidiyordu.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde içinde bulunduğu araç, aynı yönde giden otomobille çarpıştı. Olay yerinde kalbi duran Gültekin'e yoldan geçen iki doktor müdahale etti.
Gültekin ağır, 4 kişi ise hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gültekin kurtarılamadı.
Gültekin, eylül ayının başında Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilmişti.
NE OLMUŞTU?
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş , "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanmış, 1 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.
Bu karar sonrası 1 Ağustos'ta başkanvekili seçimi yapılmıştı. Seçimi CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı.
Seçimlerde CHP'den 28, Cumhur İttifakı'ndan 17 üye sandık başına gitmişti. AK Parti Grubu usulsüz oy sayımı yapıldığı ve seçim sürecinde hukuka aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle yargıya başvurmuştu. İkinci yapılan seçimlerde ise Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23, CHP ve Yeni Parti'nin adayı Çetinkaya ise 19 oy almıştı.
Seçimde yapılan dördüncü tur oylamayı Cumhur İttifakı'nın adayı Gültekin kazandı ve belediye yeni seçimle birlikte AK Parti'ye geçmişti.