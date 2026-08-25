Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
25.08.2026 18:10
İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçiminde yürütmeyi durdurma kararı verdi.
İstanbul 2. İdare Mahkemesi, AK Parti'nin itirazı üzerine Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçiminde yürütmeyi durdurdu.
Mahkeme, oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmetti.
NE OLMUŞTU?
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkan vekilliği seçimi gerçekleştirilmişti.
5 Ağustos'ta yapılan seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya aldığı 22 oyla başkanvekili seçilmişti.