Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi yenilenecek

Sinem Dedetaş'ın Üsküdar Belediye Başkanı 'yken tutuklanıp görevden uzaklaştırılması üzerine belediye başkanvekilliği seçimi yapılmış, ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi itiraz üzerine yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Böylece oylamanın yenilenmesinin yolu açılmıştı.

Bölge İdare Mahkemesi bugün Üsküdar Belediyesi'nin yürütmeyi durdurma kararına itirazını reddetti. Başkanvekilliği seçimi yenilenecek.

İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçiminin 5 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacağını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan belediye başkanvekili seçimlerinde CHP'den 28, Cumhur ittifakından 17 üye sandık başına gitmişti.

5 Ağustos'ta yapılan seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya aldığı 22 oyla başkanvekili seçilmişti.

Oylama sonucunda bazı oy pusulalarıyla ilgili karşılıklı itirazlar olmuş, AK Parti Grubu Meclis Divanı'na itiraz dilekçesi sunmuştu.

Ardından AK Parti, başkanvekili seçimine ilişkin iki ayrı suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı. Anadolu Adliyesi önünde meclis üyeleri ile birlikte açıklama yapan AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, seçim sürecinde halk iradesinin iradenin özgür şekilde ortaya çıkmasını gölgeleyen olaylar yaşandığını öne sürmüş, seçim güvenliği ve gizli oy ilkesi bakımından tartışmalı uygulamaların kamuoyunun gözü önünde gerçekleştiğini söylemişti.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, AK Parti'nin itirazı üzerine Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçiminde yürütmeyi durdurma kararı verdi.