Üsküdar Belediyesi'nde ertelenen başkanvekili seçimi yapılacak

Üsküdar Belediyesi'nde cumartesi günü salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen belediye başkanvekili seçimi bugün yapılacak.

Söz konusu seçimin 6 Eylül'de yapılması planlanıyordu ancak CHP ile YENİ Parti, Üsküdar Belediye başkan vekilliği seçimine katılmadı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, seçime katılmama kararını YENİ Parti'yle birlikte aldıklarını duyurmuştu. Sarı, gözaltında bulunan CHP'li Belediye Meclis Üyeleri'nin oy kullanabilmeleri için bu yola başvurduklarını bildirmişti.

SİNEM DEDETAŞ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Bu karar sonrası 1 Ağustos'ta başkanvekili seçimi yapılmıştı. Seçimi CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı.

Seçimlerde CHP'den 28, Cumhur ittifakından 17 üye sandık başına gitmişti. AK Parti Grubu usulsüz oy sayımı yapıldığı ve seçim sürecinde hukuka aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle yargıya başvurmuştu.