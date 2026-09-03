Üsküdar Belediyesi'ndeki seçimle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği , Üsküdar Başkanvekili seçimine ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesinden doğan yükümlülük nedeniyle Üsküdar Belediye Meclisi'ni 5 Eylül 2026 Cumartesi günü belediye başkanvekili seçimi için toplantıya çağırdıklarını bildirdi.

Açıklamada sosyal medyada İstanbul Valiliği'nin toplantı tarihini bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği yönündeki iddiaları yürütülen seçim sürecini manipüle etme amacından öteye bir anlam belirtildi.

KANUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

"İstanbul Valiliği olarak, 26 Ağustos 2026 tarihinde yaptığımız basın açıklamasıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca, yeni başkanvekili seçilinceye kadar Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinin kim tarafından yürütüleceğini kamuoyuna açıkladık." diye devam edilen edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 'Belediye başkanlığının boşalması hâlinde yapılacak işlemler' başlıklı 45’inci maddesinde, 'Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır.' hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, başkanın görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması hâlinde belediye meclisi, üyeleri arasından bir başkan vekili seçer. Valiliğimizce esas alınan 26 Ağustos 2026 tarihini izleyen on günlük sürenin son günü 5 Eylül 2026 Cumartesi günüdür."

"GEREKLİ ÇAĞRI YAPILMIŞTI"

Üsküdar Belediye Meclisi'nin kanunda öngörülen sürenin son günü olan 5 Eylül 2026’da toplanması için gerekli çağrının yapıldığına dikkat çekilen Valilik açıklamasında "Konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak yürütülen bu idari sürecin siyasi tartışmaların konusu hâline getirilerek zedelenmemesi, hukukun üstünlüğünün ve kamu kurumlarına duyulan güvenin korunması bakımından önem taşımaktadır." denildi.

NE OLMUŞTU?

Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan belediye başkanvekili seçimlerinde CHP'den 28, Cumhur ittifakından 17 üye sandık başına gitmişti. 5 Ağustos'ta yapılan seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya aldığı 22 oyla başkanvekili seçilmişti.

Oylama sonucunda bazı oy pusulalarıyla ilgili karşılıklı itirazlar olmuş, AK Parti Grubu Meclis Divanı'na itiraz dilekçesi sunmuştu.

Ardından AK Parti, başkanvekili seçimine ilişkin iki ayrı suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı. Anadolu Adliyesi önünde meclis üyeleri ile birlikte açıklama yapan AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, seçim sürecinde halk iradesinin iradenin özgür şekilde ortaya çıkmasını gölgeleyen olaylar yaşandığını öne sürmüş, seçim güvenliği ve gizli oy ilkesi bakımından tartışmalı uygulamaların kamuoyunun gözü önünde gerçekleştiğini söylemişti.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, AK Parti'nin itirazı üzerine Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçiminde yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Üsküdar Belediyesi ise yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti. Seçimlerle ilgili mahkemenin kararı bekleniyordu.