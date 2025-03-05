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Üsküdar Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın

İstanbul'da Üsküdar Devlet Hastanesi'nde elektrik panolarında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında can kaybı yaşanmadı.

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın

İstanbul'da saat 12.15 sıralarında Üsküdar Devlet Hastanesi içinde bulunan iki katlı ameliyathane binasının elektrik panosunda yangın çıktı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve UMKE ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

esnasında hastanede bulunan vatandaşlar paniğe kapıldı ve hastaneden tahliye edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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