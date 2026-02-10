Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması. Doktorlar hastalardan ameliyat için ek ücret talep etmişler

10.02.2026 09:02

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması. Doktorlar hastalardan ameliyat için ek ücret talep etmişler
Hastalardan ameliyat için ek ücret talep eden doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep eden iki doktor rüşvet suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında G.Ö. ve C.G. isimli iki doktor rüşvet suçundan gözaltına alındı.

 

Başsavcılık, adli soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi.

