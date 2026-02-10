Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması. Doktorlar hastalardan ameliyat için ek ücret talep etmişler
10.02.2026 09:02
Resmi Kurum
Hastalardan ameliyat için ek ücret talep eden doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı.
NTV - Haber Merkezi
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep eden iki doktor rüşvet suçundan gözaltına alındı.
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde hastalardan ameliyat için ek ücret talebine soruşturma başlatıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında G.Ö. ve C.G. isimli iki doktor rüşvet suçundan gözaltına alındı.
Başsavcılık, adli soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi.