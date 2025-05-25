Üsküdar Devlet Hastanesi'nin ecza deposunda yangın

İstanbul'da Üsküdar Devlet Hastanesi'nin ecza deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Üsküdar Devlet Hastanesi'nin ecza deposunda yangın

Üsküdar Devlet Hastanesi'nin ana binasının yanında bulunan 2 katlı ecza deposunun girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

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