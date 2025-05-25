Üsküdar Devlet Hastanesi'nin ecza deposunda yangın
İstanbul'da Üsküdar Devlet Hastanesi'nin ecza deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Üsküdar Devlet Hastanesi'nin ana binasının yanında bulunan 2 katlı ecza deposunun girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
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