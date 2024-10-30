Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattı ne zaman açılacak?

İstanbul’un Anadolu yakasındaki raylı sistem ağını tamamlayacak olan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattı için harekete geçildi. İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı, İstanbul Valiliğine ÇED başvurusunda bulundu. Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ortak raporuna göre, Üsküdar Meydanı'ndan başlayarak Kadıköy rıhtıma, oradan da Maltepe’ye uzanacak hat toplam 21,3 kilometre uzunluğunda ve 33 duraktan oluşacak.



Yapımına bu yıl içerisinde başlanması hedeflenen hattın günlük yolcu sayıları 2027'de 198 bin 964, 2040'ta 277 bin 302 ve 2050'de 312 bin 356 olarak hesaplandı.





ÜSKÜDAR KADIKÖY MALTEPE TRAVMAY HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?



Gerekli izinler alınarak bu yıl içinde yapımına başlanacak olan hattın, 3 yılda tamamlanması ve 2027 yılında kamuya açılması öngörülüyor.



RIHTIMDAKİ DURAKLAR KALKACAK



Tramvay hattının geçeceği Kadıköy Rıhtım Meydanının İETT duraklarından arındırılacağı, güzergah üzerindeki bazı ağaçların taşınacağı belirtilen raporda daha sonra şöyle denildi:



"Kazı işlemleri, istasyonların oluşturulması vb. işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte en son rayların döşenmesi işlemine geçilecektir. Tramvay araçları satın alınacak olup satın alma işlemleri tamamlandıktan sonra deneme sürüşlerine başlanacaktır."