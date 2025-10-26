Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda raylara atlayan kadın öldü
Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda bir kadın raylara atlayarak hayatını kaybetti.
Üsküdar Marmaray İstasyonu'nun Gebze istikametinde saat 15.00'te meydana gelen olayda, D.M. (26) isimli kadın, tren istasyona yaklaştığı sırada raylara atladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, olay yeri inceleme ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından Marmaray seferleri bir süre tek hattan sağlandı.
- Marmaray
- intihar
- İstanbul Üsküdar