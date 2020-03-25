Üsküdar sahilinde balık tutmak yasaklandı

Yapılan uyarılara rağmen vatandaşların sokağa çıkmaya devam etmesi üzerine Üsküdar Belediyesi sahilde balık tutmayı yasakladı.

Anadolu Ajansı 25.03.2020 - 16:11

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Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmasında ilçe sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı.

Bazı vatandaşların Sağlık Bakanlığının corona virüs salgınına karşı evde kalınması tavsiyesine uymayarak sahillerde balık tutmaya devam etmesi Belediye ve Kaymakamlığı hareket geçirdi.

Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığının ortak kararıyla ilçe sınırları dahilinde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı.

Belediye zabıta ekipleri tarafından yasağa uyulması için denetimler gerçekleştirildiği öğrenildi.

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