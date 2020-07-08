Üsküdar sahilinde çekirdek yasağı

Banklarda ve sahilde çekirdek kabuklarının sürekli yere atılması yasak getirdi.

İstanbul'da Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Sahil Hattı boyunca çekirdek yemenin yasaklandığını duyurdu.

Yasakla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkmen, "Bizim için zor ama zorunlu bir karar oldu bu. Harem'den Küçüksu'ya kadar, Üsküdar Sahil Hattı'nda çekirdek yemek artık yasak. Bu konuda sizlerden anlayış ve işbirliği bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kabahatler Kanunu'na göre yazılacak cezalar, engelli hizmetleri için oluşturulan fona aktarılacak.