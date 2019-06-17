İstanbul'da Üsküdar açıklarında denizde cansız birisini gören balıkçılar durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, cesedi denizden çıkararak, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Harem Tahlisiye Bot İstasyonu'na götürdü.
Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk incelemesinde, cesedin üzerinden Abdullah Eraydın adına düzenlenmiş kimlik bulundu.
Polisin incelemeyi tamamlamasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Üsküdar sahilinde ceset bulundu
İHA, Anadolu AjansıTürkiye
Üsküdar sahilinde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden Abdullah Eraydın adına düzenlenmiş kimlik çıktı.
İstanbul'da Üsküdar açıklarında denizde cansız birisini gören balıkçılar durumu yetkililere bildirdi.