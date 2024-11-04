Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda arıza: Yoğunluk yaşandı

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle bazı istasyonlarda yoğunluk yaşandı.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda arıza: Yoğunluk yaşandı

Haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde metroda yaşanan arıza, yoğunluğa neden oldu. Vatandaşlar, araçlarının gecikmesine tepki gösterdi.

Metronun Altunizade istasyonunda, "Sayın yolcularımız, teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır, anlayışınız için teşekkür ederiz." anonsu yapıldı.

İstasyondaki bilgilendirme ekranlarında da metroların geliş süresi 20 dakika olarak gösterildi.

Altunizade'de metroya aktarma yapılan metrobüs durağında da yoğunluk dikkati çekti.

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