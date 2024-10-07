Üsküdar-Samandıra metrosundaki kaza raporu tamamlandı: “Kaza tren kaynaklı değil”

Kazalı trenlerin kurtarma operasyonunun, 22 Nisan’da saat 02.03’te başladığı ve 25 Nisan’da saat 05.30’da atölye yollarına parklandırılarak sonlandırıldığına değinilen raporda, “Bu süreç zarfında 2 trende hasarlanan 2 otomatik ve 10 yarı otomatik kuplör, kaza alanında sıkışan bölgelerden çıkarılarak montajı yapılmıştır. Bu sayede kuplör bölgeleri sağlamlaştırılarak kazalı trenler manevraya uygun hale getirilmiş, trenler ölü manevra yapılarak atölye yollarına parklandırılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.



Kazanın kronolojisinin anlatıldığı raporda, Tren-05'in saat 01.37’de Fıstıkağacı’ndan Bağlarbaşı yönüne doğru hareket ederek Bağlarbaşı İstasyonu’nda durduğu, bu sırada kabin değişimi, resetleme yapıldığı, sonrasında trenin modunun değiştirilerek, Fıstıkağacı yönüne doğru hareket ettiği belirtildi.



Makinist tarafından trenin, acil durum modu olan EM moddan, kısıtlı manuel kontrol modu olan RM moduna geçiş yapıldığı kaydedilen raporda, “Üsküdar yönünden Fıstıkağacı yönüne doğru giden Tren-23, Fıstıkağacı peronda bekleyen Tren-05 ile temas ederek, yaklaşık 19,5 metre Çekmeköy yönüne doğru sürüklüyor.” ifadelerine yer verildi.



Kaza sonucunda trenlerde oluşan hasardan bahsedilen raporda, “Tren-05'te ve Tren-23'te genel olarak tüm araçlar arası kuplör, cer motor bağlantı kutuları, tırmanma önleyiciler, araçlar arası bağlantı kabloları, körük bölgeleri, araç kapıları, çarpışma tarafındaki otomatik kuplörler, alt ekipmanlar hasar almıştır.” denildi.



“SİNYAL SİSTEMİ VE OPERASYONEL KAYITLARIN DA İNCELENMESİ GEREKİYOR”



Raporun sonuç bölümünde ise şunlar kaydedildi:



“Yaşanan tren-tren temas olayında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olayı gerçekleşmemiştir. Tren kurtarma operasyonu yaklaşık 30 atölye personelinin, vardiyalar halinde 74 saatlik mesaisiyle emniyetli bir şekilde tamamlanmıştır.



Her iki trenin de dataları incelendiğinde tren kaynaklı kazaya sebebiyet verebilecek herhangi bir arızanın olmadığı görülmüştür. Tren bakım kayıtları yer almaktadır. Herhangi bir bakım eksikliği bulunmamaktadır. Kazaya sebep olabilecek nedenlerin belirlenmesi için sinyal sistemi ve operasyonel kayıtların da incelenmesi gerekmektedir.



Trenlerin detaylı hasar durumu ve tamir edilebilirliği, uzman ekiplerce gerekli ölçümler yapılarak değerlendirilmelidir.”