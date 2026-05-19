Üsküdar-Sultanbeyli arası 50 dakika olacak. Sultanbeyli metrosu için tarih verildi
19.05.2026 15:07
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda merakla beklenen M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nın Sultanbeyli uzatması 22 Mayıs'ta açılıyor.
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı, uzatma etabının entegrasyon çalışmaları sürüyor.
Metro hattının 4,40 kilometrelik 4 istasyondan oluşan ikinci etabı açılıyor.
Üsküdar ve Sultanbeyli arasındaki ulaşım süresinin 150 dakikadan 50 dakikaya düşeceği ulaşım hattı 22 Mayıs saat 11.00'de açılacak.
ULAŞIMDA YÜK HAFİFLEYECEK
Saatte tek yönde 64 bin 800 yolcu taşıma kapasitesine sahip hat, bölgenin ulaşım yükünü önemli ölçüde azaltacak.
M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nın mevcut entegrasyonları, Sultanbeyli etabı için de geçerli olacak.
Metro hattının ilerleyen süreçlerde M12 Göztepe–Ümraniye Metro Hattı’na ve M14 Altunizade–Bosna Bulvarı Metro Hattı’na entegrasyonun sağlanması bekleniyor.