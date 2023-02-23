Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısı yandı

Üsküdar’da 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Yanan çatı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısı yandı

Üsküdar Burhaniye Kağıtçıbaşı Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek bitişik binanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Binalarda oturan vatandaşlar tahliye edildi. Bitişik binada oturan kişi ise kedisiyle birlikte evinden çıktı.

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...