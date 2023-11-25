Üsküdar'da araçla 4 metre yükseklikten düştü, kameraya kalp işareti yaptı

"YİNE ÖLMEDİK, ÇOK ŞÜKÜR"



Araç sürücüsü Ali Demir, "Yokuştan aşağı iniyordum. Bir anda karşıma araba çıktı. İnşaat çalışması olduğu için yerlerde betonlar vardı, arabanın freni tutmadığı için buradan aşağı uçtum. Yine ölmedik, çok şükür. Bende bir şey yok ağabey çok şükür, bir sıkıntım yok. 4 metrelik bir alan, siz de gördünüz. Çok şükür bahçede kimse yoktu" dedi.