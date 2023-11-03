Üsküdar'da aşırı yağış nedeniyle evin bahçe duvarına ağaç devrildi

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kuzguncuk mahallesi, Üryanizade Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan ağaç, yağmur ve rüzgarın etkisiyle yolun karşısında bulunan evin bahçe duvarının üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerini şeritlerle kapatarak bir süre araç ve yaya geçişini durdurdu. Devrilen ağacın yarın sabah saatlerinde belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırılacağı öğrenildi.