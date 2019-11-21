Üsküdar'da bariyerlere çarpan otomobil yandı

İstanbul'da D-100 kara yolu Edirne istikametinden Kısıklı ayrımına doğru seyir halinde olan, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen bir araç, bariyerlere çarptı.



Sürücü ve yolcunun kendi imkanlarıyla içinden çıktığı araç, bu sırada yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangında araç, kullanılamaz hale geldi.



Sürücü ve yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından açıldı.