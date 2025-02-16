Üsküdar'da bir doktor tutuklandı: Personelini silahla tehdit etti, hastalara biber gazı sıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Şubat'ta Üsküdar Devlet Hastanesi'nde, personele silah gösterdiği, hastalara biber gazı sıkıp, elektro şok cihazıyla korkuttuğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen doktor hakkında soruşturma başlattı.



Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastane güvenlik kamera görüntülerinden söz konusu eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen doktor O.K.K'yi gözaltına aldı.



Şüpheli doktorun ikametinde ve aracında yapılan aramada, 5 havalı tabanca, 3 elektro şok cihazı ve 2 biber gazı ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen O.K.K, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "silahla tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, İl Sağlık Müdürü Güner, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda, ilgili doktor O.K.K. hakkında disiplin yönünden işlem başlatılmış, olay adli makamlara bildirilmiş olup, konu tüm yönleriyle detaylı şekilde incelenmektedir. Sağlık hizmetlerinde hasta hakları, etik kurallar ve mesleki sorumluluk çerçevesinde hareket edilmesi en temel önceliğimizdir. Sürecin adil ve şeffaf bir şekilde yürütüleceğini, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli açıklamaların yapılacağını özellikle vurgulamak isterim."