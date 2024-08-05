Üsküdar'da denize düşen kadın aranıyor: Ekipler seferber oldu

Üsküdar sahilinde denize düşerek gözden kaybolan 26 yaşındaki Gurbet K.'yı arama çalışmaları sabah saatlerinde de devam etti.

Üsküdar'da denize düşen kadın aranıyor: Ekipler seferber oldu

Üsküdar Sahili iskele mevkiinde dün akşam saatlerinde sahil kenarında bulunan Gurbet K. (26) henüz bilinmeyen bir nedenle denize düşüp bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik, deniz polisi, itfaiye sualtı arama kurtarma ekipleri denize düşen kadını bulmak için çalışma başlatmıştı.

Yaklaşık 10 saattir bulunamayan Gurbet K.'yı arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde de devam etti.

Üsküdar'da denize düşen kadın aranıyor: Ekipler seferber oldu - 1

Görgü tanığı Yunus Emre Çiftçi, "Akşam işten dönüşte genç bir kadın denize atladı. Aramalar hala devam ediyor. Bir anda atladı. Bizde yetişemedik. atladı, arkasından bir kadın daha atladı ama yetişemedi. Sonra ekipler geldi" dedi.

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