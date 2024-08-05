Üsküdar'da denize düşen kadın aranıyor: Ekipler seferber oldu

Üsküdar Sahili iskele mevkiinde dün akşam saatlerinde sahil kenarında bulunan Gurbet K. (26) henüz bilinmeyen bir nedenle denize düşüp bir süre sonra gözden kaybolmuştu.



İhbar verilmesi üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik, deniz polisi, itfaiye sualtı arama kurtarma ekipleri denize düşen kadını bulmak için çalışma başlatmıştı.

Yaklaşık 10 saattir bulunamayan Gurbet K.'yı arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde de devam etti.



