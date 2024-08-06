Üsküdar'da denize düşen kadını arama çalışmaları sürüyor

Dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle denize düşen 26 yaşındaki Gurbet K'yi arama çalışmalarına gece ara verildi.



Sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte polis ekipleri arama çalışmalarına yeniden başladı.



Olay yerine emniyet şeridi çeken polis ekipleri, burada güvenlik önlemi aldı.



Deniz polisi ile İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma Ekibi'nden dalgıçlar arama çalışmalarını sürdürüyor.



Üsküdar sahilinde 26 yaşındaki Gurbet K'nin denize düşmesi nedeniyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.



Sahil güvenlik ve deniz polisince kadını arama çalışmaları başlatılmıştı.