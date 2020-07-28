Üsküdar'da dev iguana bulundu

Üsküdar'da bulunan 125 santimlik dev iguana koruma altına alındı.

NTV Haber 28.07.2020 - 03:22

Üsküdar'da dev iguana bulundu

İstanbul Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu.

Çalılık arazide gezen vatandaşlar, iguana'yı görünce belediyeye haber verdi.

İhbar üzerine ekipler gönderildi. Kafese konulan iguana koruma altına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen iguananın oraya nasıl geldiği ise henüz bilinmiyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, iguananın koruma altına alınmasını sosyal medya hesabından "NatGeo Üsküdar" notuyla paylaştı. 

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