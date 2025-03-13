Üsküdar'da doktora cumhurbaşkanına hakaretten hapis istemi

Üsküdar’da bir hastanede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden doktora, cumhurbaşkanına hakaret suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafındfan hazırlanan iddianamede, şüphelinin görev yaptığı Üsküdar Devlet Hastanesi Ruh ve Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Bölümü’nde bir odada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli sözler söylemesi üzerine soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.



“HATIRLAMIYORUM” DEDİ



Soruşturma aşamasında savunması alınan şüpheli doktor Okan Kemal Kaplan, ilaç etkisinde olması nedeniyle yaşanan olayı ve sarf ettiği sözleri hatırlamadığını belirtti.



Hazırlanan iddianamede, şüpheli Kaplan’ın üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kamu davası açmaya yeterli şüphe oluşturucu delil elde edildiği belirtilerek, cumhurbaşkanına hakaret suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Hazırlanan iddianame değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.